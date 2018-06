Une horloge très injuste dont le tic tac résonne aux oreilles des femmes, mais pas des hommes. Faire des enfants avant qu'il ne soit trop tard : une pression qui a de l’influence sur bien des choix que doivent faire les femmes.

Les femmes face à l'horloge biologique © Getty / Simon Battensby

Il parait que les montres et les horloges sont condamnées à disparaitre : plus besoin, on a des téléphones pour consulter l’heure ! Quelle tristesse. Permettez-moi de m’agripper à cet objet déjà désuet : j’aime admirer le spectacle des secondes devant une vieille horloge. Et m’émerveiller devant ce tic-tac universel, qui s’impose à tout le monde de la même manière. Ah non, pardon. Ce serait oublier l’horloge biologique. Cette horloge qui ne concerne pas les hommes… mais qui rappelle aux femmes que si elles veulent faire des enfants, il vaut mieux ne pas attendre d’avoir 40 ans. Voilà qui change considérablement nos choix professionnels, nos décisions dans bien des domaines et même notre vie amoureuse : l’ultimatum de l’horloge biologique peut rendre beaucoup moins légers, beaucoup moins insouciants, les premiers mois d’une nouvelle relation amoureuse, pour peu qu’on ait déjà 35 ans.

Mais la pression que subissent les femmes à cet égard est-elle seulement biologique ? La société tolère-t-elle qu’une femme ne fasse pas d’enfant ?

La France, contrairement à ses voisins européens, interdit aux femmes de congeler leurs ovocytes pour tenter d'avoir un enfant plus tard. Et s’il y avait là une solution pour ralentir cette fameuse horloge ?

J’attends vos témoignages, vos réactions par téléphone au 01 45 24 7000, sur Facebook et sur le site web de France Inter. Je précise que les interventions des hommes qui nous écoutent sont les bienvenues !

