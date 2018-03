Comment expliquer cette envie de déléguer des pans entiers de sa vie quotidienne ? Quels sont les avantages et les effets pervers ? Déléguer ou tout faire soi-même là est la question ce matin… Et vous, êtes-vous adeptes des applis et des sites censés nous décharger des corvées quotidiennes ?

Une vie quotidienne sans corvées… C’est le défi que s’est lancé le journaliste Nicolas Santolaria. Pendant un an il a décidé de déléguer tout un tas de tâches quotidiennes plus ou moins ingrates. Envoyer quelqu’un faire la queue dans une file d’attente, utiliser un robot aspirateur, se faire livrer un repas à domicile, envoyer quelqu’un séduire à sa place ou encore gérer ses chaussettes via une appli.

Des "applis" pour tout

Des services numériques censés nous dégager du temps pour se consacrer à des choses essentielles comme faire l’amour, prendre l’apéro avec ses amis, jouer plus souvent avec ses enfants, regarder des séries, se balader ou ne rien faire du tout à la manière des personnages d’Oblomov ou d’Alexandre Le Bienheureux…

Nicolas Santolaria, journaliste, pour son livre Comment j’ai sous-traité ma vieed.Allary

journaliste, pour son livre Comment j’ai sous-traité ma vieed.Allary Rémy Oudghiri, sociologue

