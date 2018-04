Comment nos modes de vies, ce que nous mangeons, respirons, l’exercice physique que nous pratiquons, le mauvais stress chronique peuvent modifier l’expression de nos gènes ?

Est-ce que notre mode de vie peut modifier notre génétique ? © Getty / DrAfter123

Qu’est-ce que l’épigénétique ?

Depuis une bonne quinzaine d’année c’est une notion qui commence à prendre de l’ampleur dans le monde scientifique et médical… L’épigénétique, c’est un patrimoine génétique et plein de possibilité de le faire fructifier ou de le dilapider. Comment est-il donc possible de modifier notre destin génétique ? Comment nos modes de vies, ce que nous mangeons, respirons, l’exercice physique que nous pratiquons, le mauvais stress chronique peuvent modifier l’expression de nos gènes…

Comment par exemple un traumatisme qui affecte une femme enceinte peut laisser une cicatrice génétique sur son futur enfant et ses descendants ? Comment par exemple la maltraitance dans l’enfance laisse des traces dans les gènes ? Comment notre environnement et nos modes de vies contribuent au développement et à la progression de certaines maladies liés à nos gènes.…

Est-il possible de rendre réversible certains processus délétères pour notre santé et notre bien-être ?

Bref, comment est-il possible d’échapper à un déterminisme génétique ?

Nous attendons toutes vos questions sur l’épigénétique au 01 45 24 7000, par mail, sans oublier l’appli France Inter et notre page Facebook.

avec

Nous attendons toutes vos questions sur l’épigénétique au 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter et notre page Facebook.

Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

Demain, des pistes pratiques pour se libérer de la charge mentale qui accable surtout les femmes… Nous recevrons notamment la psychiatre Aurélia Schneider