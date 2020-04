Comment se séduire à l’heure du Covid-19 ? Comment supporter la solitude amoureuse et sexuelle ? Faut-il forcément s'orienter vers les sites de rencontres pour chasser la solitude ? Pourquoi le célibat en période de confinement est-il aussi une occasion pour faire le vide et se recentrer sur soi-même ?

Le célibat au temps du Covid-19 © Getty / kupicoo

Le célibat au temps du confinement

Racontez-nous votre célibat sous quarantaine… Avec les explications de Philippe Brenot, psychiatre et anthropologue, Cécile Guéret, psychopraticienne en gestalt-thérapie et Sophie Cadalen, psychanalyste.

La pétition quant à l'intégration des médecins diplômés étrangers

Amine Benyamina, chef du service psychiatrie à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, vient de lancer une pétition sur le site "Change.org" pour l'intégration des médecins diplômés étrangers engagés en ce moment dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 :

"Tous les soirs à 20h, les Français applaudissent les soignants parmi lesquels il y a des gens de l'ombre sur le plan administratif. La plupart sont des médecins diplômés étrangers qui n'ont quasiment aucun statut sur le plan administratif et qui sont en première ligne. Nous avons rédigé une lettre avec des signataires de renom au Premier ministre lui demandant de régler cette situation une fois pour toutes car il y a urgence à intégrer ces médecins diplômés étrangers de manière égale comme nous tous, médecins français".

Le conseil série

Le journaliste Xavier Leherpeur rend hommage à l’actrice Honour Blackman, décédée cette semaine.

Cette icône féministe sur laquelle a surfé la série "Chapeau melon et bottes de cuir"

Le temps de regarder la TV

Redwane Telha de l'émission "L’Instant M" prendra le temps de regarder la télé. Il vous recommandera un documentaire consacré à "Jean-Michel Basquiat, la rage créative".

Le temps de réfléchir à notre situation

Avec Julien Bisson qui s’inspirera du film "Un jour sans fin" avec l'acteur Bill Murray.

Comme Bill Murray (Phil) ouvrez-vous aux autres en essayant d'être la meilleure version de vous-même, apprenez à connaitre nos proches

Humoristes d'Inter : la chronique de Tanguy Pastureau

Direction le zoo de Hong Kong !

"Ce territoire britannique qui a été rétrocédé à la Chine en 1997 et baigne depuis dans les deux cultures, c'est-à-dire qu'on y boit du jus de pangolins avec le petit doigt en l'air.

Hong Kong fait 7 millions d'habitants, ce qui, en Chine, correspond à une petite bourgade. Chez nous, c'est le Nevers asiatique et il y a un zoo où végètent des bestioles captives qui ont l'existence qui a eu Patrick Balkany il y a peu, mais sur une vie entière.

Alors dans ce zoo, bien sûr, il y a des pandas puisque les visiteurs adorent ces gros nounours qui dégagent l'odeur de Bernard Lavilliers et le charisme de Bruno Le Maire. Et là, vous allez me dire oui, il y a quand même des différences entre un panda et le ministre de l'Economie. Déjà, parce qu'un panda, si vous ne payez pas vos impôts, il vient chez vous et vous colle une gifle. Or, il a d'énormes griffes. Donc ensuite, vous ressemblez à un vendeur chez Jardiland qui aurait marché sur l'ensemble des râteaux de son rayon.

Moi, si j'avais été Macron, j'aurais mis des pandas à tous les postes clés tout en laissant en place Jean-Yves Le Drian qui physiquement, est un panda. Mais bon, Macron a préféré prendre des humains parce qu'il était ethnocentriste.

Donc, hier, j'ai appris au zoo de Hong Kong, le zoo Jean-Pierre Raffarin, deux pandas se sont accouplés, un mâle appelé Lellé et une femelle Yin Yin. Le soigneur qui les a baptisés était bègue et c'est un événement d'abord parce qu'ils n'ont pas attendu les vacances d'été comme nous pour s'accoupler après un dîner où on aurait sifflé trop de rosé pamplemousse. Et ensuite, parce que c'est très rare, les pandas ne font quasiment jamais l'amour par choix, parce qu'ils n'ont pas de proposition alternative en matière de divertissement. Enfin, nous, on a Disney simplement le sexe, ça ne les branche pas. Ils préfèrent mâcher du bambou affalés sur un rocher, chose que font chez nous les gens en profonde dépression. Et là, comme le zoo est fermé aux visiteurs à cause du vide, Lellé et Yin Yin ont succombé à la tentation, tous ces poils, ces truffes un peu humides, ces nuances de noir et blanc qui font penser à l'ORTF en 1958 bon, on les comprend.

Et là, j'entends déjà l'auditeur d'Inter, être confiné chez lui, qui regarde pousser ses ongles dire mais comment sait-on d'abord, que Lellé et Yin Yin ont fait grouf ? Eh bien, parce que le zoo de Hong Kong les a filmés dans leurs ébats et a posté la vidéo sur le Net, ce qui est de mauvais goût. Enfin, moi, je n'ai pas pris la fibre orange super rapide pour me taper du YouPorn de Panda. D'autant que ça a été relayé par l'AFP qui, sur son fil Twitter, a balancé les images. Et c'est très chaud : on voit un panda prendre l'autre par le bas du dos, ces grosses papattes posées sur les hanches de son congénère. Ils le font rarement, mais quand ils le font, on est sur le Cap d'Agde des plantigrades. Jamais plus je ne regarderai un panda de la même manière. J'ai jeté les DVD de Chantal Goya de mon fils en lui disant "ton panda, sa relation avec Chantal est totalement appropriée". Le zoo précise que Yin Yin est désormais surveillée de près parce que l'instant de lubricité est partagé avec Lellé pourrait se finir avec un bébé panda qu'ils appelleront Pompong ou Miou-Miou, des noms de Panda quoi. Et ils disent que si Yin Yin est enceinte elle pourrait devenir agressive, étant donné qu'elle fait 100 kilos, ils ne vont pas être nombreux à se porter volontaires pour les chorégraphies.

Bref, les pandas sont très très hot. Tout ce qu'ils demandent, c'est que nous, humains, on ne soit pas là à les regarder. Ils veulent un peu d'intimité. C'était pas eux le problème, c'était nous !"

