Pourquoi une éducation punitive peut conduire à l’échec scolaire ? Catherine Guéguen, pionnière de l’éducation positive, qui a connu un grands succès avec son ouvrage "Pour une enfance heureuse", publie un nouveau livre consacré à la scolarité positive, en s’appuyant sur les neurosciences

Le bonheur à l'école ? © Getty / JGI/Jamie Grill

Comment rendre nos enfants heureux à l’école ? C’est la question que nous posons ce matin. Alors que l’écrasante majorité des enfants en bas âge prend plaisir à apprendre, pourquoi nombre d’entre eux ne s’épanouissent pas suffisamment à l’école ? Une école synonyme de stress et de peur d’échouer. Pourquoi une éducation placée sous le signe du lien chaleureux et de l’empathie génère un cercle vertueux, bon pour les enfants et les enseignants…

Pourquoi une éducation punitive peut conduire à l’échec scolaire ?

Quel est l’impact de la dévalorisation et de l’humiliation verbale ? Quels sont les outils offerts aux enseignants pour rendre heureux nos enfants en classe ? Quels sont les critiques que l’on peut adresser à cette éducation bienveillante ? Pour poser vos questions et témoigner 01 45 24 7000, par courriel, sans oublier notre page Facebook et notre appli France Inter

avec

Partenariat Femme Actuelle Sabrina Nadjar

Chronique Christophe André

Demain, on s’intéresse à la psychologie des jeunes musulmans radicalisés, en compagnie de Tobie Nathan et Serge Hefez, en partenariat avec la Fondation de France et le Fonds du 11 janvier avec Dominique Lemaistre . Nous verrons quels sont les pistes de prévention possible.