Comment bien accueillir les nouveau-nés, comment respecter leurs besoins physiologiques, leurs besoins d’attachement, leur bien-être, comment ne pas les traumatiser dans les premiers jours de leur vie, comment reconnaître les signaux qu’ils nous envoient, comment les consoler au mieux.

Les vrais besoins de votre bébé © Getty / Westend61

Comment bien accueillir ces nouveaux venus, projetés de la chaleur du ventre maternel vers un monde froid et inconnu, avec ce premier cri qui traduit ce choc, et on les comprends…

Quels sont leurs besoins fondamentaux dans ces premiers moments de vie terrestre ?

Comment ne pas les traumatiser et bien répondre à leurs besoins de sécurité et de bien-être ?

Comment bien interpréter les signaux qu’ils nous envoient ?

Comment amorcer un attachement durable à son bébé, grâce par exemple au contact peau à peau ?

On s’intéressera également à l’immense capacité d’adaptation des nouveau-nés, dès leurs premières minutes d’existence…

Pour nous éclairer ce matin, nous recevons la pédiatre Bernadette Lavollay qui vient de publier Les vrais besoins de votre bébé, et l’infirmière puéricultrice Anne Lucas.

Nous attendons toutes vos questions sur la naissance et les tout premiers jours des nourrissons, au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de notre émission.

avec

Bernadette Lavollay, pédiatre, formatrice en périnatalité auprès des maternités, services de néonatologie et PMI, Les vrais besoins de votre bébé ed. Les arènes

pédiatre, formatrice en périnatalité auprès des maternités, services de néonatologie et PMI, Les vrais besoins de votre bébé ed. Les arènes Anne Lucas, infirmière puéricultrice et membre de l'ANPDE

infirmière puéricultrice et membre de l'ANPDE Partenariat Le 1 Julien Bisson

Demain, on se met dans la tête de l’homme occidental de 2018. Ses grandes interrogations, ses désarrois, ses joies et ses peines… Zoom sur la masculinité et la virilité au miroir des luttes féministes…