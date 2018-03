Le philosophe publie L’Inconsolable, où il est question d’amour, de joie de vivre, de consolation, de bonheur et de mélancolie, de solitude et l’isolement, d’ennui et de silence.

André COMTE-SPONVILLE en 2016 © Maxppp / Alexandre MARCHI

Prenons un peu de recul sur notre vie quotidienne, en compagnie du philosophe André Comte-Sponville, célèbre notamment pour son Petit Traité des Grandes vertus, traduits à travers le monde.

Quelle est sa conception du bonheur ? Le sens qu’il donne à la vie ? Quel rapport entretient-il avec la vie quotidienne ?

Dernier ouvrage: L'inconsolable

