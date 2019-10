En partenariat avec "La soirée continue" sur France 2, on s’intéresse à la pornographie chez les jeunes. Quel est l’impact de ces images sur leur vision de la sexualité ? Comment leur parler de sexualité pour les aider à prendre de la distance avec ces vidéos pornographiques ?

Comment parler de sexualité aux enfants à l'heure de la pornographie ? © Getty / Heide Benser

Selon une enquête de l’IFOP, la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans a déjà consulté un site pornographique. Des sites gratuits et facilement accessibles, disponibles de façon illimitée sur les smartphones ou sur les ordinateurs portables.

Une consommation de plus en plus précoce, jugé prématurée par la grande majorité des intéressés.

Mais pourquoi la pornographie est-elle devenue aussi prégnante chez les adolescents ?

Quel rôle jouent ces images dans leur éducation sexuelle ?

Quel est l’impact de ces mises en scène pornographiques dans l’apprentissage de leur sexualité ?

Comment leur parler de sexualité, loin de la vision stéréotypée propagée par les sites classés X ?

Et vous, comment parlez-vous de sexualité à vos enfants ou petits-enfants, à l’ère de la pornographie en ligne ?

Et vous, comment parlez-vous de sexualité à vos enfants ou petits-enfants, à l'ère de la pornographie en ligne ?

Et si vous êtes adolescent, dîtes-nous quel est l'impact de ces images sur votre représentation du sexe

avec

Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat , psychothérapeute et co-autrices de Sexpériences (Robert Laffont)

, psychothérapeute et co-autrices de Sexpériences (Robert Laffont) Samuel Comblez , psychologue, auteur de La sexualité de vos ados (Solar)

, psychologue, auteur de La sexualité de vos ados (Solar) Tel : François Kraus, de l'IFOP

de l'IFOP Tel : Yaëlle Amsellem-Mainguy , sociologue

, sociologue Tel : Philippe Brenot, psychiatre et sexologue

L’ordonnance philosophique de Thibaut de Saint Maurice

