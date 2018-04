Quelques solutions pour prévenir, alléger, réparer la charge mentale des femmes bien sûr, et des hommes aussi, la charge mentale qui peut aussi toucher des conjoints homosexuels, des veufs et des divorcés avec enfants… Comment éviter un état de burn-out, d’épuisement physique et psychique ?

Comment prévenir la charge mentale ? © Getty / praetorianphoto

La charge mentale du foyer, c’est le fait de penser en permanence à la gestion, à l’organisation et à la planification domestique, aux enfants, au travail, aux loisirs, aux rendez-vous médicaux ou avec le plombier, aux réunions à l’école ou au club de foot…

Mais comment est né est cette notion de charge mentale ? Pourquoi connaît-elle actuellement un grand succès, alors que la charge mentale existe depuis la nuit des temps ? Comment faire pour la prévenir ? Comment s’alléger de ce fardeau permanent qui tourne en boucle dans la tête ? Comment éviter un état de burn-out, d’épuisement physique et psychique ?

avec

Aurélia Schneider Médecin, psychiatre, lauréate de la faculté de médecine de Paris, spécialiste en psychothérapies comportementales et cognitives, auteure de La charge mentale des femmes ed. Larousse

Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, De l'art d'élever des enfants (im)parfaits ed.Erès

Jean-Claude Kaufman, sociologue, spécialiste du couple

