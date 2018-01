Psychologie des jeunes radicalisés, quels sont les pistes de prévention possible ?

Et ce matin, trois ans après l’attentat contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, on s’intéresse à la psychologie des jeunes en danger de radicalisation ou déjà radicalisés… Au-delà des questions sociopolitiques, que se passe-t-il dans leur tête ? Quels sont les ressorts psychiques à l’œuvre dans le processus de radicalisation et qui peuvent pousser à la violence ? Quels sont les moyens de prévention psychologiques?

Question / Réaction au 01 45 24 7000, par courriel, sur l’appli France Inter et sur notre page Facebook.

avec

Dominique Lemaistre, vice-présidente du Fonds du 11 janvier et directrice du mécénat de la Fondation de France

vice-présidente du Fonds du 11 janvier et directrice du mécénat de la Fondation de France Serge Héfez, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris et dirige la consultation de déradicalisation, Je rêvais d'un autre monde ed.Stock

responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris et dirige la consultation de déradicalisation, Je rêvais d'un autre monde ed.Stock Tobie Nathan, psychologue et professeur dont la spécialité est l'ethnopsychiatrie, Les Âmes errantes ed. L'Iconoclaste.

Chronique Giulia Foïs

Demain, comment éliminer le superflu dans nos vies quotidiennes