Quelques escapades pour un week-end à Londres, Rome, Helsinki, Lisbonne ou encore Charleroi. En bus, en train ou en avion et pour toutes les bourses…Nos adresses insolites ou plus connues pour passer de bons moments en Europe.

Dans deux semaines, vous voterez peut-être aux élections européennes. Dans les médias, dans le discours politique, il est beaucoup question d’économie, d’immigration, de règlements divers et variés, du Bruxelles bureaucratique et législateur, d’euros, et de Brexit…

Et ce matin, nous mettons un peu de chair dans cette Europe souvent abstraite

Nous vous proposons quelques escapades pour un week-end à Londres, Rome, Helsinki, Lisbonne ou encore Charleroi. En bus, en train ou en avion et pour toutes les bourses… Nos experts vous font partager leurs lieux préférés, insolites, secrets, même dans une grande ville qui sature comme Barcelone. Comme la capitale de la Catalogne, certaines destinations touristiques européennes étouffent sous la masse des touristes…

Nous verrons ce qu’il faut penser des mesures restrictives pour limiter le nombre de touristes à Venise ou sur l’île grecque de Santorin. Et vous quelle escapade européenne, quel lieux secrets avez-vous envie de partager ? 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter et la page Facebook de GBVF.

Dîtes-nous également s’il faut limiter l’accès à certains hauts lieux touristiques en Europe.

Gavin's Clemente Ruiz, journaliste au Guide du routard

Sandrine Mercier, journaliste, créatrice de A/R magazine

Sophie Jovillard, journaliste à Echappées belles sur France 5

Petit téléphone : Eudes Girard, professeur de géographie, auteur Du voyage rêvé au tourisme de masse ed. CNRS

Guillemette Odicino

Chronique L'éternel retour Eric Libiot (Partenariat L'Express)

Les adresses et conseils de nos invités

Sophie Jovillard :

Lisbonne

Les incontournables : l’Alfama ( le cœur battant de la capitale ), les Docks au bord du Tage sous le Pont du 25 avril, les pasteis de Nata (le classique celui d’un salon de thé Antiga Confeiteria de Belem), la Tour de Belem (porte symbolique d’entrée dans la ville), le Monastère des Hiéronymites ....

Pourquoi ?

C'est une ville unique en son genre qui se donne des petits airs de San Francisco avec son pont du 25 avril qui enjambe le Tage et de Rio avec son Corcovado

qui se donne des petits airs de San Francisco avec son pont du 25 avril qui enjambe le Tage et de Rio avec son Corcovado C’est une destination « tendance » depuis 10 ans, idéale pour un court séjour ...

La saudade, chère au cœur des lisboètes amoureux de fado, leur donne un caractère particulier :

Nous sommes heureux à Lisbonne car nous savons ce que cela veut dire d’être malheureux ...

Parmi les capitales les moins chères d’Europe / une ville qui attire les retraités français ...

Un conseil :

monlisbonne.com : un site pour visiter Lisbonne sur mesure avec des lisboètes francophone

Un lieu coup de cœur :

La conserveira de Lisboa : depuis 1930 quartier Barrio Alto : spécialisée dans la conserves de poissons 🐠 ( boites vintage et histoire de famille)

L’art populaire et l’histoire est sous nos pieds : la calçada portugaise : les pavés de Lisbonne racontent à leur manière l’histoire de la ville (exemple de fresque à l’Afmama d’Amalia Rodrigues, la reine du Fado etc...)

Les azuléjos : que racontent ces carreaux en céramique ?

Ou manger / dormir?

Mercado de Ribeira ( le plus grand marché couvert de Lisbonne ) : Mon coup de cœur chez Miguel Castro o Silva ( chef natif de porto qui a « révolutionné » la cuisine portugaise )

Pour dormir : un moulin au bord du Tage à 10 minutes en bateau de Lisbonne avec vue imprenable sur la ville

Helsinki

Pourquoi ?

La Finlande régulièrement pays le plus heureux au monde / c'est un modèle européen en matière d’éducation, de système social et politique avec la magie du grand nord et comme point de départ pour la Laponie / Charme des pays nordique ....

Et parce qu’on parle toujours d’Oslo et de Stockholm et moins d’Helsinki (qui n’est pas scandinave mais capitales « voisines »)

Une ville embrassée par la mer : charme de l’archipel etc ...

Un coup de cœur :

La ville d’Alvar Alto (Helsinki son terrain d’expérimentation) ... un parcours Alvar Alto !

Un lieu :

L.’église Tempeeliaukio : une eglise creusée dans la roche !! Incroyable architecture

Manger :

À Helsinki, visiter le vieux marché couvert : pour tenter l’expérience de manger son pain noir 😉 et bien plus encore ... + tenter l’aventure Laponie en prolongeant votre séjour...

Dublin

Pourquoi :

Un village/ Capitale

En tête des préoccupations à l’heure du Brexit : la situation de l’Irlande

Une ville joyeuse et souvent festive

Une escale même le temps d’un week end à 1 heure de Paris .

Tout peut se visiter à pieds ou presque (centre ville à taille humaine)

Réputée comme étant une des villes les plus accueillantes d’Europe

Coup de cœur :

Balade en Kayak en pleine ville sur le fleuve Liffey : une expérience unique

Boire une bière dans une église 😉. The Church : Eglise Sainte Mary (fermée depuis 1964, bar depuis 1997 )

Ou Dormir :

Rock Farm Slane ( à 1h de Dublin ) pour expérimenter le glabimg : camping glamour !!

Sandrine Mercier

Un week-end sans ma voiture : un tour de Suisse en train

Pourquoi ?

Combiner montagne/train/ rando et la ville en 4 jours

Quand même la patrie des trains, en plus du chocolat, des montres, et des couteaux

Jour 1 : Paris/Genève/change pour Zermatt. Prendre un train panoramique le Gonergratt pour arriver à 3000 m ! Faire face au mythique Cervin en forme de pyramide il aurait inspiré le fameux Toblerone. De là on voit 29 pic à plus de 4000 m, c'est un panoramas dingue ! Redescendre à pied à Zermatt

JOUR 2 : on se détend dans le train le glacier express avec des vitres partout pour les plus beaux paysages alpins de Zermatt à Coire la plus vieille ville de suisse.

JOUR 3 : de Coire à Zurich ou Coire Bâle pour tâter de la ville.

JOUR 4 : visite réouverture du pavillon Lecorbusier à Zurich et à Bale on file à l'expo Picasso à la fondation Beyeler

Combien ça coûte ?

Le Swiss travel Pass 4 jours train bus bateau, 500 musée : 230 euros

Et si on est plus lacs, on va à Luzerne, on prend un train pour Lugano et on revient avec le bernina express par coire !

Charleroi en Belgique

Pas une belle ville, elle a même été élue la ville la plus moche du monde ! Mais c'est une ville qui a de la gueule.

Grave erreur de l'éviter : il y a des paysages bluffants, et les habitants "les carolos" sont les plus sympas du monde !

Une ville des plus riches du monde au 19e avec les mines et les hauts fourneaux, mais qui a vu depuis les années 70, leur fermeture les unes après les autres, c'est la déroute...

Possibilité de balades urbex, dans des friches industrielles, de parcours street art le long de la Sambre, de marche sur les terrils autour. On peut faire la fête à la manufacture urbaine, une ancienne fabrique de papiers peints où l'on brasse la bière, on fait du pain, et on fait la fête !

Ces lieux alternatifs posts industriels : vous verrez cette ambiance nulle part ailleurs !

Sont nés à Charleroi, les Schroumpfs, Magritte, Lucky Luke... Une ville pour les amateurs de BD

Carnet de campagne autour de Barcelone

La ville a la fâcheuse manie d'éclipser le reste de la Catalogne, mais il y a un arrière-pays : terre de Llieda à deux heures des ramblas, qui se déploie jusqu'au Pyrénées.

Une chouette bleu qui ouvrent ses ailes, un renard géant en mosaïque... Penelles, un village avec plus de 50 fresques d'artistes sur les murs, et sur les hangars agricoles et en mai viennent peindre en direct. L'animation est revenue dans ce village qui était en pleine déconfiture.

un village avec plus de 50 fresques d'artistes sur les murs, et sur les hangars agricoles et en mai viennent peindre en direct. L'animation est revenue dans ce village qui était en pleine déconfiture. Le train des lacs, on se croirait au far west dans l'ouest américain , traverse des canyons,

Et à l'arrivée Salas de pallars, village avec un collectionneur qui a ouvert des boutiques d'antan coiffeur, épicier, bar, pharmacie, repartis dans le village.. ça a sauvé le village car pas grand chose à voir.

Montsec : parc astronomique, un des meilleurs endroits du monde pour regarder le ciel, pas un nuage pendant 300 jours : étoiles, ciel pur !

Gavin's Clemente Ruiz

Pour Londres

Pour une épicerie hors du temps et des prix tout aussi inclassables (et un sandwich au pastrami exquis) : Paul Rothe & Delicatessen

Pour une balade hors du temps : le musée Freud à Hamstead. On peut même revoir son divan. Esprit cabinet de curiosités

Un musée caché en plein cœur de la ville : Leighton House Muséum. L'occasion de découvrir le peintre victorien Sir Frederic Leighton fou de mythologie romaine et grecque. Sa maison est couverte de céramiques orientales, de tapis, de tentures, un vrai rêve ! Un voyage en Orient !

Pour manger pas cher à l'est : Old Spitalfield Market. Grec, italien, chinois, birman et même anglais !!! Extra, grandes tablées, bonne ambiance.

Pour dormir... dans une ancienne prison ! Clink78, c'est une auberge de jeunesse à partir de 20 £ la nuit. Ouverte à tout le monde. C'était autrefois un tribunal. Les cellules où étaient emprisonnés les futurs jugés ont accueilli Charles Dickens ou les Clash. Faut pas être claustrophobe, mais c'est génial !

Pour Lisbonne

Les meilleurs pastels de la ville : Manteigaria (mieux que celles de Belem !!)

Pour un fado authentique loin des attrapes touristes de l'Alfama : Tasco do Chico (suis passé devant 10 fois avant de comprendre que c'était cette petite échoppe avec 10 tables à peine)

Pour un bar complètement fou : Park au dessus... d'un parking. Vue splendide sur le Tage.

Pour les meilleures glaces (autant avoir l'adresse tant c'est caché) Nanarella

Pour casser la tirelire et dormir dans le lit de Graham Greene ou John Le Carré : York House

Le dernier des grands musées, le MAAT, installé dans une ancienne usine électrique au bord du Tage à Belem avec un toit en céramique blanc en forme de vague. Hallucinant !

Pour Rome

La meilleure épicerie (salumeria) sûrement Volpetti dans le Testaccio. Jambon fromages surtout d'Ombrie.

Le meilleur caviste de la ville : Enoteca Buccone près de la plazza di Spagna. Alors on peut goûter et prendre un plat pour 8-15 €

Rome, c'est le café. Et la meilleure adresse pour boire LE café romain, c'est sur la piazza sant'Eustachio. On fait la queue, on prend son ticket et on le siffle d'un trait au comptoir. Ouvert depuis 1938 !! On peut même en ramener.

Rome, ce n'est pas que le Pape. C'est aussi l'art contemporain au MAXXI, qui porte bien son nom. Dans le quartier de Flaminio. Réalisé par la "starchitecte" anglo irakienne Zaha Hadid. Somptueux escaliers noirs dans un décor tout blanc. Collections extra.

Pour Barcelone

Dormir stylé et pas cher : Hipstel Hotel. 20/40 € la nuit. Grand appartement bourgeois.

Boire une bière Moritz : la Fabrica Moritz revue par Jean Nouvel dans le Barrio Gottic. Et on retrouve même les origines alsaciennes de Moritz dans les tapas. Surprise !

En dehors de la cohue, un endroit complètement surréaliste, dernier coup de cœur de ma collègue sur place, pas loin du Palais Guell : l'ancien hôpital de la Santa Creu transformé en grand jardin. Hyper calme. C'est d'ailleurs dans cet hôpital que Guell, le riche industriel qui a donné sa chance à Gaudi est mort. Jardin, vieux bâtiments du XVe, voûtes gothiques avec azulejos. Et même un café El Jardi pour un verre le soir, avec roses, orangers et jacarandas ! Divin...

