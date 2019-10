Quel est le lien entre notre bonheur et le regard que nous portons sur notre passé ? Comment se créer des moments quasiment parfaits dont on se souviendra toute notre vie ? Voici les questions que nous poserons à notre invité danois, Meik Wiking. Nous parlerons aussi de mémoire épisodique et de mémoire olfactive.

Certains jours passent sans laisser de trace entre les mailles de notre mémoire, en filant sans regrets… alors que d’autres journées nous marquent pour le restant de nos jours !

Pourquoi conserve-t-on certains souvenirs ?

Le souvenir d’un baiser d’été, de la première fois où l’on a mangé une mangue, du souvenir de cette marche en forêt à l’automne 1985, de cet après-midi pluvieux où l’on a lu d’une traite un roman d’aventures, de ce jour de mariage un samedi d’été, de cette odeur de crêpes en classe de CP.

Pourquoi certains d’entre nous parviennent à oublier les mauvais souvenirs pour ne conserver que les plus heureux ?

Alors que d’autres ressassent les plus tristes ?

Quel lien existe-t-il entre notre bonheur présent et le regard que nous portons sur notre passé ?

Comment ne pas se noyer dans la nostalgie des jours heureux ?

Enfin, comment se créer de beaux souvenirs à coup sûr ?

Voici quelques questions que nous poserons à notre invité danois Meik Wiking. Nous verrons avec deux spécialistes, comment fonctionne la mémoire épisodique et la mémoire olfactive. avec :

Avec Meik Wiking auteur de L’art de se créer de beaux souvenirs (First)

Christilla Pellé-Douël, journaliste à Psychologies Magazine

Au téléphone : Alice Gomez, maître de conférences à l'Institut de sciences cognitives à Lyon

Au téléphone : Claire Martin, neurobiologiste, chargée de Recherche CNRS

Et vous, quels sont les plus beaux souvenirs qui vous accompagnent ? Que faites-vous pour vous créer des souvenirs merveilleux ?

