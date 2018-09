Comment fonctionne cette thérapie ? Quels sont les domaines de prédilection de l’hypnose ? À qui ça s’adresse ? Ali Rebeihi reçoit pour en parler l’hypnothérapeute Constance Flamand-Roze et le Dr Grégory Tosti.

Chassez vos idées préconçues sur l’hypnose, des idées reçues peut-être influencées par les pratiques spectaculaires à la télévision, avec hypnotiseurs vaguement inquiétants aux paroles grandiloquentes et regards hallucinés : l’hypnose ne relève ni de la magie, ni du gadget. C’est une véritable pratique thérapeutique officiellement enseignée à la faculté de médecine, et un diplôme universitaire reconnu par l’Ordre des Médecins.

À mi-chemin entre le sommeil et l’éveil, l’hypnose thérapeutique acquiert ses lettres de noblesses, notamment dans les blocs opératoires.

Mais comment fonctionne cette thérapie ?

Quelles sont ses techniques ? Y a-t-il des contre-indications, et si oui, lesquelles ?

Que peut-elle soigner ?

Peut-on vraiment arrêter de fumer, de se ronger les ongles, moins stresser, perdre du poids, réduire ses tremblements... grâce à l’hypnose ?

• Constance Flamand-Roze, hypnopraticienne, auteur du livre Le corps est le seul langage qui ne ment pas

• Dr Grégory Tosti, médecin généraliste et hypnothérapeute hospitalier, auteur du Grand livre de l’hypnose

