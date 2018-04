Les Français de plus en plus accro à la boxe

Le succès de la boxe, qu’elle soit anglaise, française ou thaïe, dans tous les milieux sociaux et à tous les âges... Comment expliquer ce phénomène ? Que recherche-t-on quand on décide de faire de la boxe ? Quels sont les bénéfices sociaux, psychologiques, physiques ?

Est-ce une mode passagère ?

Que recherche-t-on quand on décide de pratiquer ce sport exigeant où l’on prend des risques avec son corps…

Quels sont les bénéfices physiques et psychologiques de l’entraînement dans une salle de boxe, un lieu qui transcendent les origines sociales…

Marcel Pagnol disait de la boxe qu’elle « honore l’intelligence, le courage et la santé physique ». Et j’ajouterai l’humilité…

N’hésitez pas à nous raconter votre passion pour un sport que vous pratiquez depuis toujours ou depuis peu.

Et si vos enfants ou petits-enfants pratiquent, dîtes-nous comment ça se passe ?

Jérôme Beauchez, sociologue, L'Empreinte du poing ed.EHESS

sociologue, L'Empreinte du poing ed.EHESS Elisabeth Alonso, Directrice technique nationale en charge de la promotion et du développement, entraîneur principal du Curial Boxing Team

Antoine a voulu se rendre compte, au plus près, de l’engouement des Français pour la boxe. Pour cela il a assisté à un cours. Un cours dirigé par Francky DENIS, de « boxer inside ». Cet ancien combattant professionnel, a ouvert il y a quelques mois une salle de boxe à Paris, avec son épouse. Et sa femme, ce n’est pas n’importe qui ! C’est Sarah Ourahmoune, vice championne olympique à Rio, championne du monde et 10 fois championne de France. Lundi soir, 15 élèves participaient « en loisir », au cours auquel il a assisté. Ca frappait fort, ce sentait bon la testostérone. Mais pas seulement. Car il y avait aussi 6 jeunes femmes présentes à ce cours. Francky Denis et Sarah Ourahmoune ont lancé samedi dernier le 1er tournoi de boxe « loisir ». Les critères d’évaluation sont la technique, le fair play et le respect des règles. Et bien sûr le K.O. est interdit.

