Avez-vous peur des dérives du bio ? Dans quels types de magasin achetez-vous vos produits bio ? Doit-on forcément tourner le dos au bio en grande surface ? Comment faire les bons choix ? Faites-vous confiance au bio ?

Fruits, légumes, lait, œuf, viandes, pâtes, riz, charcuterie ou encore chocolat… Les Français avalent de plus en plus de bio. Neuf Français sur dix déclarent avoir consommé bio au moins une fois en 2018. Face à cette forte demande, les grandes surfaces ou les épiceries spécialisées peinent à faire face, et sont contraintes d’importer près d’un tiers de produits alimentaires estampillés AB en provenance d'autre pays.

Dans ce contexte, comment acheter bio, en toute confiance, au juste prix ?

Les produits bio industriels valent-ils vraiment le coup ?

Faut-il par exemple acheter des céréales du petit-déjeuner ultra-transformées vendues par des grandes marques mais qui arborent cette formule magique « issu de l’agriculture biologique » ?

Faut-il acheter une pomme bio importée d’Espagne ou une golden limousine issue d’un verger conventionnel ?

Faut-il forcément éviter les produits bio vendus en hypermarché ?

Comment acheter bio en toute confiance ?

Et vous, faites-vous confiance au bio ?

Avez-vous peur des dérives dans ce secteur ?

Dans quels types de magasin achetez-vous bio ?

Comment choisissez-vous vos produits bio ?

Les invités

Frédéric Denhez, journaliste scientifique, Acheter bio ? À qui faire confiance, paru aux éditions Albin Michel

journaliste scientifique, Acheter bio ? À qui faire confiance, paru aux éditions Albin Michel Christelle Pangrazzi , rédactrice en chef adjoint des hors-séries de 60 millions de consommateurs

, rédactrice en chef adjoint des hors-séries de 60 millions de consommateurs Guillaume Coudray, auteur et réalisateur de films documentaires, Cochonneries, enquête sur la charcuterie industrielle, publié aux éditionsLa Découverte

