Ces petites phrases assassines enrobées de miel.Ces perfidies ordinaires qui se cachent derrière le masque de la bienveillance… Ces petites phrases malveillantes dite sur un ton sucré et qui l’air de rien vous cloue sur place.

Ces petites phrases assassines ... © Getty / harpazo_hope

Se méfier des phrases qui commencent par « pour être tout à fait honnête avec toi », « c’est pas pour dire, mais, » ou celle qui se termine par « j’dis ça, j’dis rien ». Pourquoi usons-nous de phrases perfides sous un air de Bisounours ? Comment réagir sans passer pour un susceptible ? Comment dire des choses franches sans humilier ? Nous verrons que la communication peut-être très utile…

avec

Philippe Delerm qui publie Et vous avez eu beau temps ?

qui publie Et vous avez eu beau temps ? Dominique Picard, professeur en psychologie sociale .

