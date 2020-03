Ecole plus activités extra-scolaires égal semaine bien chargée, et peut être finalement trop chargée ! Alors que, bien sûr, les parents pensent bien faire. Les activités extra-scolaires de nos enfants : comment trouver le bon dosage pour les épanouir sans les épuiser ?

Vous avez peut-être déjà vu ça : il y a des familles qui affichent sur le frigo, le planning de la semaine, ça commence par exemple le lundi avec la musique, puis le foot pour le grand le mercredi, pendant qu’il faut emmener le petit à l’éveil sportif, et ça continue jeudi avec les ateliers créatifs proposés par la commune…

Et puis le week-end il y a les matchs du grand qui parfois font voyager jusqu’à l’autre bout du département ! Et puis la mini-chorale, parce que c’est quand même trop mignon les chorales d’enfants ! Bref école plus activités extra-scolaires égal semaine bien chargée, et peut être finalement trop chargée !

Alors bien sûr, les parents pensent bien faire ! Qui ne voudrait pas le meilleur pour son enfant ? C’est important le sport, la musique, tout ce qui peut développer et épanouir les talents de ses enfants ! Et puis mine de rien ça prépare déjà des lignes sur le CV, vous savez les lignes du bas où on met les centres d’intérêts…

Mais à vouloir bien faire, on fait parfois les mauvais choix…

Le trop plein d’activités fatigue les enfants, génèrent du stress et finit par entrer en conflit avec les apprentissages fondamentaux de l’école. Alors comment faire les bons choix ?

Comment organisez-vous les activités extra-scolaires de vos enfants ou de vos ados ? Ou vous les enfants, si vous nous écoutez ce matin, dites nous comment vous vivez ces activités : vous pouvez nous appelez au 01 45 24 7000 ou nous envoyer des messages sur l’appli France Inter ou la page Facebook de l’émission !

Aline Nativel Id Hammou, Psychologue clinicienne, autrice de La charge mentale des enfants (ed.Larousse).

