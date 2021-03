Quel individu étiez-vous avant ce jour sans fin qui débuta le 17 mars 2020, un jour à jamais gravé dans nos vies ? Ce jour où le chef de l’Etat annonça dans une allocution irréelle le confinement du pays pour endiguer la progression d’un coronavirus mortifère.

Comment la crise sanitaire nous a-t-elle changés ? Ici salut avec le coude. © Getty / Catherine McQueen

Quel individu êtes-vous devenu un an après ce tsunami sanitaire qui a bouleversé notre psyché, nos relations sociales, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, notre rapport au temps et à l’espace, notre rapport à la liberté ? Et même le sens que nous donnons à l’existence. Par quel processus la pandémie nous a-t-elle changés ? Que restera-t-il de cet événement, au sens littéral ? L'événement est ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'être humain. L’événement peut être une source de malheur, avec pour synonyme la catastrophe, la crise, le désastre. Préfiguration de temps à venir difficiles. Mais l'événement, c'est aussi une source positive où s'abreuver, une chance pour tracer un nouveau chemin. Nous esquisserons ce matin un portrait encore flou de nos sociétés. Nous verrons s'il existe un "génie du confinement", pour reprendre le titre du nouveau livre de l'un de nos invités. Et avec la complicité de l’hebdomadaire Le 1, on s’intéressera également à cette jeunesse, à laquelle nous sommes si attachés à Radio France.

Et vous, racontez-nous comment la crise vous a changé, façonné, transformé, pour le pire et pour le meilleur.

Avec:

Rémy Oudghiri, sociologue, directeur général adjoint de Sociovision, notamment auteur de Habiter l'aube ou Apprendre à vivre dans la splendeur - Editions Arléa, 2019

Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1

François Cusset, écrivain et essayiste, il publie Génie du confinement - Editions Les Liens qui libèrent, 2021

, écrivain et essayiste, il publie Génie du confinement - Editions Les Liens qui libèrent, 2021 Aïda N'Diaye, professeure agrégée de philosophie et ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure

Giulia Foïs, chronique Pas son genre