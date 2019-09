Quelques pistes pour comprendre d'où vient le goût de la lecture chez l'enfant et comment le cultiver ?

Comment transmettre le plaisir de lire ? © Getty / Catherine Delahaye/The Image Bank

Un jour ma mère a déposé une caisse de livres dans ma chambre d’enfant. Je me souviens d’un gros ouvrage illustré à la tranche rouge et doré… C’était Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, dans lequel je plongeais immédiatement avec délectation…

Ce fut l’un de mes premiers enchantements de lecteurs…

Avant de découvrir le Club des Cinq, Fantômette ou Les Six compagnons… Ces vertes lectures célébrées par Michel Tournier. Celles qui inocule à vie le virus de la lecture.

Comment expliquer que certains enfants éprouvent un plaisir infini à lire, alors que d’autres s’ennuient à cette idée ?

à lire, alors que ? Comment leur transmettre le plaisir de la lecture dès la maternelle ?

Il n’y a pas de recettes miracle bien sûr, mais quelques pistes qui peuvent vous aider efficacement.

Avec nous ce matin : le grand linguiste Alain Bentolila et la rédactrice en chef de J’aime Lire, Delphine Saulière.

Comment vous y prenez-vous pour faire lire vos enfants et petits-enfants ?

Quelles sont les lectures qu’ils plébiscitent ?

Etes-vous désespéré de ne pas arriver à leur transmettre ce plaisir ?

Dîtes-nous également quelles sont les lectures d’enfance qui vous ont procuré le plus de plaisir.

Intervenez au 01 45 24 7000, sur le site et l’appli France Inter, sans oublier la page Facebook de GBVF.

ALLER + LOIN

🎧 ECOUTER | L'as-tu lu mon p'tit loup, l'émission de littérature jeunesse de France Inter par Denis Cheissoux