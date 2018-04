Qu’il s’agisse de mémoire, d’émotions, de consciences, de langage ou encore d’amour...

Connaissez-vous le cerveau ? © Getty / Science Photo Library - PASIEKA.

Connaissez-vous bien votre cerveau ?

Neurones, hippocampe, corps calleux, synapses… Nous essaierons de mieux comprendre le vocabulaire cérébral et le fonctionnement de cet organe à la fois familier et impénétrable…

avec

Lionel Naccache, neurologue, professeur à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) et membre du Comité consultatif national d’éthique, Parlez-vous cerveau ? ed. Odile Jacob

