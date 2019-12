Comment bien organiser son temps ? Et avoir du temps pour ralentir, s’occuper de soi, partager plus de temps avec sa famille, ses amis, pratiquer des activités qui vous tiennent à cœur... ?

Comment organiser son temps ? © Getty / Utamaru Kido

Ou même vous reposer en regardant le plafond, lire, marcher au quatre vents, regarder des séries, des films, jardiner, cuisiner, broder, bavarder des heures au téléphone, donner du temps à sa moitié.

Bref comment bien organiser son temps, pour ne pas s’enliser dans les retards accumulés qui provoquent un grand stress…

Vivre plus intensément une vie dévorée par Chronos, le dieu du Temps, et ne plus passer à côté de l’essentiel…

Pas facile à faire, mais nous allons vous y aider !

Fabien Olicard, mentaliste, youtubeur, Votre temps est infini ed.First

Christine Mirabel-Sarron, psychiatre, co-auteure avec Nayla Chidiac de Bien gérer son temps ed.Odile Jacob

François Lelord, psychiatre, co-auteur avec Christophe André de La force des émotions ed.Odile Jacob

