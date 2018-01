Pourquoi éprouvons-nous cet irrépressible désir d’aller voir ailleurs ou au contraire pourquoi détestons-nous voyager et préférons tranquillement rester chez nous ?

Que signifie notre envie de voyage ? © Getty / Fernando Trabanco Fotografía

Comme tous les vendredis, je vous propose de prendre un peu de recul sur notre vie quotidienne. Avec une question ce matin, comment expliquer notre désir de voyager ? Pourquoi cette envie d’ailleurs qui nous taraude tout au long de l’année ? Quelles sont les raisons profondes qui nous poussent à voyager ? Pourquoi existe-t-il parfois un décalage entre l’idée que nous nous en faisons et sa réalité ? Pourquoi certains détestent voyager et préfèrent nettement rester bien au chaud chez eux ?

Racontez-nous votre rapport intime avec les voyages.

