Compagnons fantastiques, les chiens sont aussi des stars de cinéma…Bienvenue à Médor, Mirza, Croc Blanc et Cador. Mais aussi Toby, et encore Lassie. Et voilà Milou et puis, Scoubidou. Et bienvenue à Pif, non pas paf chien. Mais bien Rintintin. Quand c’est pas Rantanplan qui vient pour squatter nos écrans...

Nos chiens, ces rock stars © Getty / paula sierra

Et embarquer nos rêves d’enfants ! Ils nous ont fait voyager loin, on peut les compter un par un, et on monterait jusqu’à 101, comme dans les 101 Dalmatiens… Créatures mythologiques, compagnons fantastiques, les chiens sont aussi des stars de cinéma… Ils feront pour la première fois leur montée des marches ou presque, en Juillet, avec un Festival International du film de chien, si si. …

Et ce matin Grand Bien Vous Fasse leur rendra les honneurs – et les palmes – qui leur sont dues

avec :

Ovidie, organisatrice du premier Festival international de films de chiens

Christophe Blanchard, sociologue, Les maitres expliqués à leurs chiens ed. La découverte

André Demontoy, vétérinaire, Dictionnaire des chiens illustres à l'usage des maîtres cultivés Tome 1 et 2 ed. Honoré Champion

Reportage Antoine Ly : chez Patrick Pittavino

Antoine s'est intéressé à un homme qui travaille dans l’ombre, pour faire de certains chiens de véritables stars. II s’agit de Patrick Pittavino. Depuis bientôt 30 ans, c’est LA référence en matière de dressage de chien pour le cinéma : 250 films à son actif. Vous avez pu voir ses chiens dans tous les Astérix et Obélix, Bienvenue chez les ch’tis, Amélie Poulain, ou encore L’ours de Jean-Jacques Annaud. C’est à Ecouis, dans l’Eure qu'Antoine a rencontré ce « cyno-phile » qui a mis sa passion au service des « ciné-philes ». C’est là, dans son chenil qu’il reçoit les réalisateurs et les comédiens pour préparer les tournages des films.

Julien Bisson

