A l’occasion du lancement de l’opération "Une jonquille pour Curie", quels sont les cancers les plus fréquents ? Comment sont-ils soignés ?Quels sont les espoirs de recherche ? Comment vivre ce type de cancer ? Quels soutiens psychologiques pour les enfants, les adolescents et leurs parents ?

Et ce matin, à l’occasion de l’opération Une jonquille pour Curie qui débute demain, nous nous intéressons aux cancers qui touchent les enfants et les adolescents.

Une Jonquille Pour Curie

Le 13 mars lancement de la 14ème édition de l’opération « Une Jonquille pour Curie ». L’Institut Curie invite le grand public à se mobiliser contre le cancer partout en France. Autour du symbole de la jonquille, le but est de collecter des fonds pour financer SIREDO qui est le premier centre intégré de la recherche aux soins en France entièrement dédié aux moins de 25 ans. Cette année la mobilisation nationale prend de l’ampleur avec un défi national et inédit « Les premières 24h contre le cancer ». Le but ? Réunir un maximum de fonds à l’occasion du lancement de la mobilisation

Quelques chiffres clefs :

· Objectif de collecte 2018 : 600 000 €

· 210 événements attendus partout en France et plus de 750 points de mobilisation

· 750 bénévoles qui donnent plus de 10 000 heures de leur temps

