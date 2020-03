Combien de rues, près de chez vous, portent le nom d’une femme ? Combien de femmes à la terrasse du café au coin de la rue ? Les hommes et les femmes ont-ils le même rapport à la ville et aux espaces publics ? Tour de la question de l'espace citadin par le biais de la question de l'égalité homme-femme.

Dans son beau texte intitulé l’infraordinaire l’écrivain Georges Perec nous propose d’ « interroger l’habituel ». D’interroger ce que nous vivons tous les jours et qui ne nous interrogent plus, tellement donc nous y sommes habitués…Or quoi de plus habituel que la ville dans laquelle nous vivons, que les trottoirs que nous empruntons tous les jours, cet arrêt de bus un peu mal foutu, ces bancs, ces toilettes publiques, ce pont sous lequel il faut passer pour rentrer, ce tramway dans lequel il faut se serrer…

La ville c’est un ensemble de bâtiments dans un espace, mais pas seulement

C’est un ensemble de pratiques, d’usages, de comportements ou de fonctions et quand on l’interroge, que l’on creuse un peu, que l’on prend le temps, la ville n’a pas le même visage pour les hommes et pour les femmes.

Combien de rues, près de chez vous, portent le nom d’une femme ?

Combien de femmes à la terrasse du café au coin de la rue ?

Combien de femmes sur le terrain de basket du quartier ou dans le stade de foot de la ville ?

Bref, les hommes et les femmes ont-ils le même rapport à la ville et aux espaces publics ?

Comment transformer nos villes pour qu’elles soient plus paritaires ?

avec :

Anne-Sophie Kehr, architecte, maître de conférences à l'ENSAS (Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg), et présidente du Réseau des maisons de l'architecture

Dominique Poggi, sociologue urbaine et fondatrice de A places Egales

Chris Blache, consultante en Socio-Ethnographie. Co-fondatrice et Coordinatrice de Genre et Ville

Edith Maruéjouls, géographe du genre, créatrice du bureau d'études L'ARObE (Atelier Recherche OBservatoire Égalité)

