Aimez-vous comme l’écrivaine Annie Ernaux, flâner, observer la faune humaine dans les allées des hypermarchés, comme dans "Regarde les lumières mon amour" ? Ou au contraire, fuyez-vous comme la peste ces temples de la consommation ?

Faire vos courses en grande surface : punition ou plaisir ? © Getty / d3sign

Pendant le premier confinement, la grande distribution a plutôt joui d’une bonne image, ravitaillant une population tenaillée par la peur de manquer. Depuis quelques années, les grandes enseignes de la distribution tentent de se réinventer pour nous attirer dans leurs filets, et faire oublier leurs mauvaises pratiques. Des hypermarchés qui reprennent les codes du petit commerce, du marché, des grandes surfaces alimentaires plus bio, jouant la carte de la proximité et du local.

Nous verrons avec le mensuel Capital quelles sont leurs dernières trouvailles pour nous faire acheter toujours plus.

Et vous, racontez-nous comment vous faites habituellement vos courses ? Qu’attendez-vous des hypermarchés de demain ?

Avec :

Nathalie Damery , présidente et co-fondatrice de L'ObSoCo, spécialiste des études qualitatives et lexicologiques.

, présidente et co-fondatrice de L'ObSoCo, spécialiste des études qualitatives et lexicologiques. Claire Bader , journaliste pour le magazine Capital.

, journaliste pour le magazine Capital. Yves Puget , directeur de la rédaction du magazine LSA.

, directeur de la rédaction du magazine LSA. Franck Lehuédé, chef de projet senior au sein du département Consommation du CREDOC (Centre de recherche pour l' Étude et l'Observation des conditions de vie).

Sans oublier la chronique Pas son genre de Giulia Foïs

Questions et témoignages au 01 45 24 7000, sur notre page Facebook ou l'appli France Inter.