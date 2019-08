Quel chemin suivre pour gagner en assurance mais sans tomber non plus dans le contentement de soi, la vanité ou l’arrogance ? Être sûr de soi ne présente-t-il pas certaines limites ? Est-il aussi possible d'avoir confiance en soi tout en sachant jouer avec l'incertitude ?

Comment développer sa confiance en soi ? © Getty / Robert Daly

Comment développer sa confiance en soi ? C'est notre thème du jour.

Comment expliquer cette capacité mystérieuse qu’ont certain à porter sur eux un regard positif ?

Elément de réponse avec :

Le philosophe Charles Pépin.

Mes complices du jour Eric Libiot et Guillemette Odicino.

Merci Charles Pépin, La confiance en soi, une philosophie est publié chez Allary Editions.

Bande – son :

Amour armure - Clément Froissart, 2019.

I think - Tyler the Creator, 2019.

Let’s groove - Earth Wind and Fire, 1981.

