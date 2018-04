La thérapie par les arbres, la pratique des bains de forêts, en compagnie du Dr Qing Li

Un grand bain de forêt, comme il existe des bains de mers… Ça s’appelle la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Et croyez-moi, c’est du sérieux. Nous savons intuitivement que cela fait du bien de s’immerger dans la nature, dans la forêt, au contact de la végétation. Et les preuves scientifiques s’accumulent, pour notre plus grand bien. Pour démontrer les bienfaits de la thérapie par les arbres, nous recevons ce matin, une sommité internationale en la matière. Un chercheur reconnu, le Dr Qing Li, médecin et biologiste, professeur associé à l’école de médecine de Tokyo. Vous verrez que se promener dans les bois ou dans un grand parc procure des bénéfices pour notre santé… Ce scientifique japonais et ses équipes ont montré que la fréquentation régulière des arbres possédait une action positive contre le stress, l’arthrose, l’insomnie, l’anxiété ou encore l’hypertension…

Nous attendons vos questions sur cette thérapie par les arbres, la sylvothérapie.

Dr Qing Li, (trad Anna Devaux Tsuru) expert mondial de sylvothérapie, médecin immunologiste au Département d'hygiène et de santé publique à l'Université de Médecine de Tokyo, membre fondateur de la société japonaise de sylvothérapie, Shinrin Yoku, L’art et la science du bain de forêt ed.First

accompagnateur en montagne, pratique la sylvothérapie, Un bain de forêt ed.Marabout Tel : Christilla Pellé-Douël, journaliste Psychologies magazine, Ces livres qui nous font du bien ed.Marabout

