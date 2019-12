Lire de la poésie chez soi, dans un jardin, ou dans un café. Ecrire quelques haïkus ou des alexandrins pour révéler le scintillement du monde sensible qui nous entoure sans que nous sachions toujours le voir. Trop souvent captés par les voleurs d’attention que sont les outils numériques. Un peu d'air avec de la poésie.

Vous avez peut-être vécu une semaine difficile, avec une grève des transports qui allongent considérablement les temps de trajets. Ces embouteillages monstrueux qui mettent les nerfs à vifs… Des bus, des trams, des métros bondés, avec pour corollaire la promiscuité, les bousculades, la sensation d’étouffer… C’est pour cela que je vous propose une halte, un répit, pour se ressourcer…

Pourquoi ne pas se réciter des vers en marchant, en faisant du vélo ?

Qu'est-ce que la poésie et quels bienfaits porte-t-elle ?

Pour Jean-Joseph Julaud, la poésie a plusieurs effets. Elle nous renvoie dans les premières années de notre existence tout d'abord. En effet, l'enfant, qui au départ ne sait pas parler, vit dans la magie des mots lorsque ceux-ci commencent à avoir du sens.

Ainsi lire de la poésie nous replonge dans la magie des mots.

Pascale Senk, quant à elle, précise que poésie signifie création. Pour elle, la poésie, c'est être capable de s'approprier le réel et d'en livrer sa propre interprétation.

La première vertu de la poésie c'est de nous permettre d'être en contact avec ce qu'il y a de plus sensible en nous et de plus caché. C'est une porte vers l'inconscient. Pas besoin qu'elle ait un sens d'ailleurs souligne Christilla Pellé Douël.

Elle nous permet d'élargir notre perception, d'agrandir notre sensibilité et d'avoir accès à des images qui entraînent une émotion importante.

La littérature : un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. Kafka

Les auteurs nous aident à atteindre ce qu'il y a de plus vrai en nous. C'est d'autant plus vrai pour les enfants qui sont des poètes géniaux. S'ils ne maîtrisent pas encore totalement la langue, ils n'ont pas de censure. Et ils mettent ainsi des sens qui n'existent pas sur certains mots et jouent avec les sonorités. Ce qui est primordial dans la poésie.

L'observation du réel dans les haïkus

Le poète se fait méditant. Pratiquer les haïkus vous ouvre à l'observation du réel, et de ces situations insensées. C'est une pratique de l'inconscience qui permet à la fois, et paradoxalement, de se ré-ancrer dans le réel pour mieux s'en échapper nous dit Christilla Pellé Douël.

Je croise un arbre jaune, qui la veille était vert

La pratique des haïkus n'a cependant rien à voir avec la poésie occidentale.

Jean-Joseph Julaud, écrivain, La petite anthologie de la poésie française ed.first

écrivain, La petite anthologie de la poésie française ed.first Pascale Senk, journaliste, Mon année Haïku et L’effet Haïku ed.Points

journaliste, Mon année Haïku et L’effet Haïku ed.Points Christilla Pellé Douël, Psychologie magazine

Psychologie magazine Guillemette Odicino, l’esprit d’escalier

