Comme le font justement remarquer Alain Rey et Gilles Sioufi, le latin et le grec ne sont pas des langues mortes mais des semences immortelles qui donnent de l’éclat à nos phrases et à nos savoirs. Nous célébrons ce matin ce bagage culturel inestimable.

Ce que les langues anciennes nous apportent © Getty / Godong

Avec :

Louise Cunéo Journaliste au Point, spécialiste des questions d'éducation

Rédactrice en chef du hors-série "Latin et grec, le guide pour apprendre à tout âge" janvier-février 2021, actuellement dans les kiosques

Robert Delord de l'association "Arrête ton char : langues et cultures de l'Antiquité aujourd'hui"

Professeur de lettres classiques en collège

Auteur de Mordicus ! Ne perdons pas notre latin – Les Belles Lettres, 2019

Blandine Le Callet Ecrivaine, romancière et essayiste

Membre du Centre d’études sur la philosophie et la rhétorique hellénistiques et romaines

Maître de conférences en latin à l’Université de Paris-Est Créteil

Bernard-Pierre Molin Ancien publicitaire, auteur de scénarios, a collaboré à des documentaires, voyagé pour le Guide du Routard et travaillé pour de nombreuses expositions

Auteur de différents ouvrages sur Astérix, notamment Astérix, les citations latines expliquées de A à Z – EPA, 2019