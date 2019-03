Qu’il s’agisse de politique, de religion, de sexualité, d’argent… Comment éviter que ce type de conflits s’enveniment ? C’est l’occasion de se demander avec le quotidien La Croix : jusqu’où exposer ses enfants à la différence ?

Comment faire quand nos enfants n'adhèrent pas à nos valeurs ? © Getty / Thanasis Zovoilis

Dans un monde idéal, les parents transmettent des valeurs à leurs enfants, tout en préservant leur individualité.

Mais que faire en cas de clash plus ou moins larvé quand vos enfants et vos ados ne partagent plus vraiment les mêmes valeurs…

Qu’il s’agisse d’argent, de morale, de mœurs, de politique, de religion ou encore de mode de consommation…

Vous proclamez des idées de gauche, et votre fille aînée penche très à droite…

Vous militez pour la décroissance, et votre fils cadet ne jure que par les vêtements de marque…

Vous êtes complètement athée, et votre petit dernier est très attiré par la religion…

Vous vous opposez fermement à la PMA pour toutes, et votre ado défend ardemment ce type de procréation...

Et que dire des conflits qui naissent quand les parents manque de cohérence entre les valeurs affichées et le style de vie.

Par exemple militer pour la mixité sociale à l’école primaire, et choisir le privé au collège…

Et puis nous verrons également, avec le quotidien La Croix, jusqu’où exposer ses enfants à la différence, au risque d'une remise en question de vos valeurs…

Avez-vous vécu des conflits de valeurs dans votre famille ? Avec vos parents ou avec vos enfants

avec

Marie Boëton , journaliste à La Croix

Anne Revah Lévy, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris Diderot VII et chef de service de psychiatrie de l'adolescent à l'Hôpital d'Argenteuil.

François De Singly, sociologue, auteur de Sociologie de la famille contemporaine paru chez Armand Colin

Didier Pleux, psychologue, psychothérapeute, qui a écrit : Développer la concentration de son ado publier par les editions Odile Jacob

psychologue, psychothérapeute, qui a écrit : Développer la concentration de son ado publier par les editions Odile Jacob Julien Bisson

