Que faire de la longévité qui nous est offerte par les progrès médicaux, scientifiques, économiques et sociaux ? Ce matin avec nos invités nous vous donnerons quelques conseils pour vivre plus longtemps et en bonne santé !

Philosophie du bien vieillir © Getty / Camille Tokerud

Une petite fille sur deux née en 2019 sera centenaire… Depuis le début du 20ème siècle, l’humanité a gagné en moyenne une trentaine d’année… Beaucoup moins en Russie, nettement plus sur l’île d’Okinawa au Japon… Ce gain d’année est un formidable progrès qui transforme nos relations familiales, amoureuses, amicales, notre rapport au travail.

Une longue durée de vie qui interroge profondément le sens de notre vie

Mais que voulons-nous faire de ce cadeau de la longévité ?

? Souhaitons-nous donner de la vie aux années, ou plus simplement des années à nos vies ?

Je vous propose ce matin une petite philosophie de la longévité avec nos deux invités : le romancier et philosophe Pascal Bruckner et le médecin généraliste Vincent Valinducq, qui nous révèlera quelques secrets de longévité des nonagénaires et centenaires qu’il a rencontré dans ce qu’on appelle les zones bleues de la planète.

Et vous que faites-vous de cette longévité qui vous est offerte par les progrès médicaux, scientifiques, économiques et sociaux ?

Comment remplissez-vous cette moisson de jours supplémentaires ?

