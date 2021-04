Si vous n’arrivez pas à décoller vos ados de ces bouquins qui se lisent à l’envers, ou que parfois vous entendez une langue incompréhensible sortir de votre poste de télé, assortis de sons de castagne, ce programme est pour vous !

Les mangas expliqués aux parents. Ici, les livres "Dragon ball Z" au Paris Book Fair 2019 (salon du livre) au Parc des Expositions, mars 2019 © AFP / Joel Saget

Il s’appelle Eren Jaeger. Et il a entrepris de sauver le monde des titans qui le menacent.

Il s’appelle Luffy, ses aventures sont aujourd’hui bien plus vendues dans le monde que celles de Tintin. Il est le héros du manga one piece, une histoire de pirates dont certains possèdent des savoirs magiques.

On s’intéresse ce matin aux mangas, ces bandes dessinées venues du Japon, qui se lisent de droite à gauche à l’inverse de la BD classique et qui ont un pouvoir d’attraction tellement puissant qu’il faut répéter à peu près 22 fois "Viens mettre la table !" pour qu’un ou une ado plongé dedans referme enfin son livre.

On se demande aujourd’hui ce que raconte ces mangas, quels regards, au pluriel, ils portent sur le monde, sur les relations humaines, et surtout comment ils font grandir les enfants…

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le manga sans jamais oser le demander, c’est "Grand bien vous fasse !", le mode d’emploi de la vie quotidienne.

Avec :