Et vous parvenez-vous à vous passer des plats industriels ultra-transformés ? Les industriels ont-ils changé leur recettes sous l’influence d’associations de consommateurs, d’applications comme Yuka ?

Ils nous font les yeux doux quand nous faisons nos courses. Leurs emballages sont attrayants, les photos appétissantes, les slogans aguicheurs…

Cordons bleus, soupes de légumes, crème chocolat, tacos, pain de mie, moussaka, gratins dauphinois, céréales fourrés au chocolat… Ces produits ultra-transformés sont souvent trop gras, trop sucrés, trop salés, avec trop d’additifs…

Certains de ces produits contiennent plus de 3 additifs et la plupart sont bourrés de dizaines d’ingrédients mystérieux qui ne figurait pas dans la cuisine de ma grand-mère : lactosérum, maltodextrine, sucre inverti, dextrose, amidon modifié…

Que nous disent les études scientifiques sur les risques à moyen terme pour notre santé ?

Quels sont les liens avec certaines maladies chroniques inflammatoires, les pathologies cardiovasculaires, la survenue de certains cancers ?

Sans être alarmiste ni culpabilisateur, quels sont les véritables risques de consommer ces produits ultra-transformés quasiment tous les jours ?

Les industriels ont-ils modifiés leurs recettes sous la pression d’associations de consommateurs ou d’applications comme Foodwatch ou Yuka ?

Eléments de réponse ce matin…

Et puis nous verrons comment cuisiner maison quelques-uns des ces produits tout prêts…

Marina Carrère d’Encausse , Médecin, journaliste, directrice de rédaction au magazine de la santé "Allo Docteur" sur France 5. Et Raphaël Haumont , Enseignant-chercheur à l’université Paris Saclay, étudie et enseigne la physique-chimie des matériaux. Pour leur livre, Halte aux plats industriels (ed.de la Martinière)

, Médecin, journaliste, directrice de rédaction au magazine de la santé "Allo Docteur" sur France 5. Et , Enseignant-chercheur à l’université Paris Saclay, étudie et enseigne la physique-chimie des matériaux. Pour leur livre, Halte aux plats industriels (ed.de la Martinière) Anthony Fardet , Chargé de recherche en alimentation préventive et holistique à l'INRAE, auteur d'Halte aux aliments ultra transformés ! Mangeons vrai, ed.Thierry Souccar

, Chargé de recherche en alimentation préventive et holistique à l'INRAE, auteur d'Halte aux aliments ultra transformés ! Mangeons vrai, ed.Thierry Souccar Anthony Berthou , Nutritionniste, auteur du Guide Yuka de l'alimentation saine (co-auteur Julie Chapon), ed.Marabout

, Nutritionniste, auteur du Guide Yuka de l'alimentation saine (co-auteur Julie Chapon), ed.Marabout Catherine Lacrosnière, Médecin nutritionniste, Cuisine anti-inflammatoire gourmande, (ed.Hugo) New life

La chronique Alors Voilà de Baptiste Beaulieu

La chronique de Thierry Lhermitte

