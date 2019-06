Les vacances... en amoureux : et si c’était un terrain miné ? Tic, tac, tic, tac… C’est plus le tic tac du clavier, c’est le tic tac des jours passés, qui vous rapprochent de l’été...

Se retrouver pour les vacances au risque du clash © Getty / Aurelie et Morgan David de Lossy

Et oui déjà vous la sentez, cette fraîcheur marine / iodée, qui vous caresse les narines, et déjà vous l’imaginez, ce sable chatouillant les pieds, à votre corps reconnecté, et la libido relancée.

Oh des vacances à deux, vacances en amoureux, et les yeux dans les yeux, à nouveau ne faire qu’un, ensemble on est si bien. Non.

En vrai ? On est d’une humeur de chien

Parce qu’il a pris la meilleure place, près du hublot, ça, ça l’agace. Parce qu’elle n’en a fait qu’à sa tête, de linotte, mon Dieu qu’elle est sotte. Prendre la départementale, sans prendre la peine de vérifier, si la route n’était pas coupée, ah non, c’est fille c’est un scandale. Vous n’êtes pas encore arrivés, que déjà vous le regrettez : euh, ce voyage, une bonne idée ?

Et si on rentrait… Séparés ?

Vous avez le souvenir d’un clash mémorable avec votre moitié – que vous auriez volontiers réduit en purée. Racontez nous. Ecrivez nous sur l’appli France Inter ou sur notre page Facebook. Vous avez peur que ça recommence et cette année, vous voudriez partir en paix ? Appelez-nous, posez nous toutes vos questions au 01 45 24 7000. Cette émission se fait avec vous, pour vous, et pour la paix des ménages.

avec

Catherine Aimelet Périssol ,psychothérapeute, spécialiste des émotions, Emotions: quand c'est plus fort que moi ed Leduc's

,psychothérapeute, spécialiste des émotions, Emotions: quand c'est plus fort que moi ed Leduc's Robert Neuburger, psychiatre, psychothérapeute de couple, Nouveaux couples ed.Odile Jacob, On arrête? on continue? Faire son bilan de couple ed. Payot

psychiatre, psychothérapeute de couple, Nouveaux couples ed.Odile Jacob, On arrête? on continue? Faire son bilan de couple ed. Payot François De Singly, sociologue, spécialiste de la famille, Libres ensemble ed.Arman Colin

Chronique Mathilde Terrier

Chronique L’éternel retour Eric Libiot (Partenariat L’Express)