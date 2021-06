Pourquoi, comment arrêter de fumer ? Pourquoi fumer ? Vaste question…

Pourquoi est-il si difficile d’arrêter de fumer ? © Getty / boonchai wedmakawand

C’est un plaisir, une nécessité, et les injonctions sanitaires ont souvent peu de prises sur les addicts à la cigarette…

Comment arrêter dans ce cas ?

Quelques pistes ce matin avec un jeune agrégé de philosophie qui nous présente une "Autobiographie du fumeur", il nous racontera sa relation avec la clope pendant une dizaine d’année. La première à l’âge de 12 ans, le plaisir et la dépendance, les tentatives d’arrêt et de sevrage et puis l’invention très personnelle d’une méthode pour écraser sa toute dernière cigarette…

Une méthode personnelle qui ne marchera certainement pas sur tout le monde, tant il est difficile d’arrêter après la longue période anxiogène que nous sommes encore en train de traverser…

Un addictologue répondra à toutes vos questions… Comment ne pas craquer pendant son sevrage tabagique ? Faut-il remplacer la cigarette par la vapoteuse et autres substituts nicotiniques ?

avec

Nathan Devers , philosophe, Espace fumeur ed.grasset

, philosophe, Espace fumeur ed.grasset Amine Benyamina, spécialiste en addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'Hôpital Paul-Brousse, président de la Fédération française d'addictologie.

spécialiste en addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'Hôpital Paul-Brousse, président de la Fédération française d'addictologie. Baptiste Beaulieu

