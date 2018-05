Un sujet parfois tabou et qui touche les hommes. La dysfonction érectile, pour employer un terme médical, la débandade pour parler cru. Mais quelles sont les principales raisons qui troublent l’érection ? Quels sont les mécanismes physiques, physiologiques, psychologiques qui peuvent provoquer une panne sexuelle ?

Cactus © Getty / by ana gassen

Frédéric Dard écrit quelque part que le sexe masculin est ce qu’il y a de plus léger au monde, une simple pensée le soulève.

Mais ce n’est hélas pas toujours le cas… La panne peut empoisonner la vie d’un homme… Quelles sont les pathologies qui peuvent empêcher de donner la pleine mesure de son pénis ? Comment expliquer que le désir masculin se mette parfois en berne ? On parle ici d’anaphrodisie…Quels sont les remèdes naturels ou médicamenteux efficaces pour redonner de la vigueur à son membre viril ?

