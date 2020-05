Des villes à taille humaine devenues plus que jamais attractives : vont-elles connaitre un engouement après ce confinement qui a mis en lumière le coût, et l’exiguïté des logements dans les grandes villes ? Effet passager ou tendance lourde ? Les Français vont-ils quitter les grandes villes pour de plus petites ?

On se demande si les villes moyennes, les petites villes vont connaître un engouement, après la crise du coronavirus. Avec le rêve d’une maison individuelle avec jardin dans une ville à taille humaine, loin des grandes métropoles asphyxiés par la densité humaine, la pollution, les logements trop chers, le stress et des espaces verts insuffisants. Et vous, avez-vous le projet de quitter une grande ville pour une plus petite ?

Extraits de l'émission :

"Une ville où il fait bon vivre, est celle où l’on trouve tout : des commerce, des lieux de culture, et des transports accessibles, mais qui a un lien avec la nature proche."

"Dans le discours, les habitants de grandes villes sont prêts à partir pour de plus petites villes, mais il est trop tôt pour savoir s'ils passeront effectivement à l'acte."

"Sur le site Seloger.com : trois acquéreurs sur dix ont mis leur projet (achat, vente etc..) en pause, mais 52% l'ont maintenu. Et si avant la crise, les recherches d'appartements ou de maisons étaient au coude à coude, aujourd'hui 2/3 des chercheurs de logement veulent des maisons. Si possible avec "extérieurs" : jardin, piscine..."

"Si les citadins quittent paris ou Lyon pour sa maison avec piscine en périphérie, ce n'est pas mieux. il y a un risque d'étalement urbain. Il faut réinvestir le centre-ville !"

