Comment concilier couple et besoin de liberté ? Pourquoi est-il de plus en plus difficile de se réaliser à deux ? L’individualisme et la fusion peuvent-ils faire bon ménage ? Comment se réaliser soi-même en vivant en duo ? Comment parvenir à un bon équilibre ?

Couple et individualisme © Getty / Martin Barraud

Nos exigences, notre quête de perfection, notre intolérance à la frustration, notre désir d’indépendance et d’autonomie entravent-ils la vie à deux ?

Pensez-vous que l’individualisme nuit gravement au couple ?

01 45 24 7000, par courriel, sans oublier l’appli France Inter et notre page Facebook.

avec

Chronique Giulia Foïs

Demain on se demande comment bien choisir ses produits alimentaires bios, comment ne pas se perdre… On s’intéressera notamment au bio industriel… Nous recevons les journalistes Frédéric Denhez et Guillaume Coudray.

Et toujours Une jonquille pour Curie

L’Institut Curie invite le grand public à se mobiliser contre le cancer partout en France. Autour du symbole de la jonquille, le but est de collecter des fonds pour financer SIREDO qui est le premier centre intégré de la recherche aux soins en France entièrement dédié aux moins de 25 ans. Cette année la mobilisation nationale prend de l’ampleur avec un défi national et inédit « Les premières 24h contre le cancer »

Plus d'information sur l'opération "Une Jonquille Pour Curie" ICI.