Sarah Chiche est aussi psy d'où son regard pertinent sur nos façons de vivre cet enfermement. Mais aussi, des recettes petit budget, la lecture soutenante d'un livre de Jean-Louis Fournier et des nouvelles.

Sarah Chiche en avril 2019 à Paris © Getty / Eric Fougere/Corbis

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après

Avec Sarah Chiche :

Répondeur #Maviedeconfiné-e

Pour laisser un message : 01 56 40 68 68

Le temps de cuisiner pour les étudiants fauchés : reste de pates et Pantofi

Avec Grégory Cohen : cuisiner les restes de pâtes et des gâteaux sans cuisson. Pour rappel, on ne met pas d'huile dans l'eau des pâtes. On retient 1-10 et 100 : 1 litre d'eau, 10 g de sel et 100 g de pâtes. Dans cette recette, on va remplacer la crème de la carbonara par de l'eau de cuisson.

Le temps de lire

Avec Christilla Pellé Douël : la lecture soutenante d'un livre de Jean-Louis Founier, qui va déclencher un amour de la syntaxe : La grammaire française et impertinente. Ou comment apprendre la conjugaison ou la grammaire en riant.

Et la vie continue : Le plaisir de lire des nouvelles

Avec les grands maîtres : Maupassant, Tchekhov, Katherine Mansfield, Raymond Carver, Dorothy Parker, Daniel Boulanger, Richard Yates, Fitzgerald, Dino Buzzatti, ou encore Marcel Aymé

Christine Ferniot

Christilla Pellé-Douël

Frédéric Beigbeder

Sonia Feertchak

Nicolas Carreau

