Qu'est-ce qui nous énerve ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous explosons ? Que faire de notre colère alors que le confinement tape sur la tête ? Comment dériver votre colère ? Quelques conseils délivrés par des spécialistes pour apaiser nos humeurs et les conseils cinéma et télé.

Comment gérer la colère et l'agressivité pendant le confinement ?

Avec :

Gérard Bonnet

Catherine Belzung

Christophe Haag

A retenir des interventions de ces spécialistes des émotions :

"Le problème de la colère : elle est contagieuse. Et si elle est trop fréquente, elle affecte notre cerveau, notre rythme cardiaque et peut modifier notre rapport au temps."

"Se mettre en colère est l'expression de ce que l'on est vraiment. C'est souvent le problème d'un sujet qui n'arrive pas à se faire reconnaître."

"Nous ne sommes pas égaux faxe à cette émotion : il existe des tempéraments différents."

"Et il n'y a pas de honte à ressentir de la colère et à l'exprimer."

"Il n'y a pas de formule magique face à la colère : il faut l'accueillir. Mais aussi chercher à la transformer de manière positive et trouver comment mettre l’énergie de la colère au service de ce qui compte vraiment pour soi."

"Pour faire baisser la pression les neurosciences ont observé que de se mettre à la place de la personne qui est l'objet de son courroux est efficace. L'empathie permettrait de réellement diminuer la colère. Mais cela se travaille."

Parmi les conseils pour agir face à son trop plein de colère, Christophe Haag a conseillé l'application gratuite Docteur Mood.

ALLER LOIN

Le temps de réfléchir sur la nature du virus avec Jean-Jacques Rousseau et Michel Serres

Par Thibaut de Saint Maurice : "Il y a un tabou sur ce virus : il l'expression d'un phénomène naturel. Or, toutes ces dernières années, on était plutôt dans l'idée que c'était l'homme qui était un danger pour la nature. On disait que tout ce qui était naturel était bon. Or là, c'est un virus d'origine naturelle... Il faut maintenant faire preuve de complexité et de nuance contre l'amalgame de la réduction. Il faut s'arracher à nos penchants naturels. Il en va de notre humanité."

Conseil cinéma "Butch Cassidy et le kid"

Avec Eric Libiot : "Un western tourné en 1968. L'histoire de deux célèbres pilleurs de train du début du XXe siècle. Un film qui marque rencontre entre Paul Newman et Robert Redford... Ce n'est pas la glorification du héros... Plutôt une fable sur le nouveau monde qui advient avec les années 1970."

Le temps de regarder la tv : "Replay" sur Arte.tv

Avec Redwane Telha : "Dans cette série de huit épisodes de cinq minutes on y rejoue des scènes emblématiques du théâtre et il y a de véritables moments de poésie."

Les humoristes de France inter

Avec Nicole Ferroni : Du Manspreading aux animaux qui se réapproprient leur chez-eux