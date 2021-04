On enfourche son biclou et on pédale aujourd’hui ! De plus en plus de vélo en ville, c’est bon pour la planète, bon pour soi aussi, surtout avec les bons jours qui reviennent.

Comment le vélo modifie nos villes et nos vies ? © Getty / Charday Penn

Mais on entend déjà râler ici ou là les piétons dire que les cyclistes se croient tout permis, les automobilistes mécontents de ces vélos qui font n’importe quoi et les cyclistes s’agacer de ses voitures qui roulent sur leurs pistes. On croirait une même famille qui s’engueule.

Trois frères, trois sœurs, piéton,cycliste,automobilistes qui ont encore du mal à trouver un terrain d’entente quand ils se retrouvent au repas de famille.

Mais ce n’est pas une fatalité : la vélorution est en marche, la pandémie lui a donné un essor considérable. Alors on se demande comment passer de chacun sa route à des routes pour tous.

Pédaler et freiner, marcher et rêver, conduire et sourire. Il y a de la place pour tout le monde

Avec :