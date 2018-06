A quelle vitesse faut-il vivre ?

A quelle vitesse voulons-nous vivre ? Est-il encore possible de ralentir dans un monde qui n’arrive pas à freiner ? Et pour ceux qui aspirent à plus de calme, comment retrouver le bon rythme, la juste cadence, qui permettra d’habiter pleinement le monde et de développer des relations de qualité ?

Depuis la Révolution industrielle du 19ème siècle, nos sociétés sont plongées dans un vaste mouvement d’accélération, très bien décrit par le sociologue allemand Hartmut Rosa. Mais alors que nous que nos rythmes de vie s’accélèrent, nous disposons de quatre fois plus de temps libre qu’il y a un siècle nous rappelle le sociologue Jean Viard…

On le sait, la pression du temps, l’urgence hyper-connecté augmentent le mauvais stress, altèrent nos liens avec les autres, abaissent notre qualité de vie…

Et pourtant, nombre d’entre nous ne souhaitent pas ralentir…

Et préfère vivre une existence très intense la plus longue possible, emplie d’expérience, plutôt qu’une vie plus lente et sans éclat… Mais comment concilier intensité et longévité ?

Et vous dîtes-nous quelle est la bonne cadence de vie, le rythme qui vous épanouit ?

