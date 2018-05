Quelles sont les conceptions du couple ? Le bonheur conjugal doit-il forcément rimer avec don de soi, abnégation, en s’oubliant, en se sacrifiant ? A contrario, penser autant à soi qu’à l’autre dans sa vie de couple, est-ce l’une des clés d’une relation durable ?

Une question ce matin : le couple est-il ou non un égoïsme partagé ? Un bel oxymore qui pourrait être l’une des sources principale du bonheur amoureux… Oscar Wilde écrit quelque part que s’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui dure toute une vie.

Et si s’aimer un peu plus soi-même, dans le couple était le prélude d’une histoire durable avec sa moitié…

Comment mettre en pratique cet égoïsme partagé défendu par l’un de nos invités… La notion d’égoïsme partagé qui semble a priori antinomique avec la notion de couple ? Et vous racontez-nous quelle est votre conception du couple, entre union fusionnelle et égoïsme partagé, au 01 45 24 7000, par courriel, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de notre émission.

Sylvain Mimoun , gynécologue, andrologue et psychosomaticien, auteur de L’égoïsme partagé ! Le secret des couples heureux ed. Eyrolles

Fabienne Kraemer, psychanalyste, auteure de Solo/no Solo ed.PUF et 21 clés pour l'amour slow ed.PUF

