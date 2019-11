On fête les mots avec le grand lexicographe Alain Rey, nous fêterons ensemble la nouvelle édition du Dictionnaire historique de la langue française. Quels sont vos mots préférés, et quels sont ceux qui vous révulsent ?

Il y a les mots qui font mal… Ces mots qui égratignent, blessent, heurtent, balafrent, abîment... Et parfois tuent.

Des mots sales, proférés en ce moment sur les réseaux sociaux par des néo-fascistes, à l’encontre de Liliana Segre, rescapée italienne du camp d’Auschwitz-Birkenau. Une sénatrice de 89 ans, menacée de mort.

Son crime ? Sa volonté de créer une commission de lutte contre la haine. La tumeur des mots sales qui forment le cancer de la haine, qui en se métastasant dans l’espace public peuvent tuer une société. Mais je vous rassure, point de haine et de mots sales ce matin, mais un festin de mots qui met en joie…

Autour de la table, des convives érudits et pas pédants pour un sou…

Racontez-nous vos mots préférés, ceux qui vous font du bien, ces mots évocateurs qui enflamment votre imagination…

Ces mots que vous aimez prononcer, juste pour le plaisir de leur sonorité…

Ces mots gorgés de sens que vous aimez vous répéter, comme un mantra bienfaisant…

Ces mots que vous aimez lire pour la beauté de leur morphologie, des images qu’ils convoquent…

Alain Rey, Lexicographe, linguiste, et auteur du Dictionnaire historique de la langue française (ed. Le Robert)

