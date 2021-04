"Grand Bien Vous Fasse !" en partenariat avec le magazine Causette dont le hors-série double sorti le 14 avril dernier s'intitule "Passion CULinaire". Tout un programme. On s'intéresse aussi au phénomène inédit rencontré par les maisons d'édition françaises : l'arrivée massive de manuscrits depuis le confinement.

Sexe et nourriture, les liaisons sulfureuses © Getty / Fuse

C’est un effet des confinements, les maisons d’éditions croulent sous l’envoi de manuscrits. Peut être que vous aussi, vous vous y êtes mis pendant cette drôle de période, ce projet sans cesse repoussé de se mettre à l’écriture. On en parlera avec une éditrice, débordée.

Et puis, en partenariat aujourd’hui avec le magazine causette, nous vivrons pleinement une passion CUL linaire… parce ce que ce qui se joue dans notre assiette est aussi une partie de plaisir, nous explorerons le lien qui existe ou pas d’ailleurs entre sexe et nourriture. Ce sera surtout l’occasion de tordre le coup à quelques mythes alimentaires… pas l’insecte hein, mais l’idée, qui finit par s’ancrer.

Non l’huître au gingembre ne changera rien à vos performances, et en plus c’est dégueulasse. On s’interrogera aussi sur la nourriture et le genre ; pourquoi la viande rouge pour les gars, et les yaourts pour les filles. Même si aujourd’hui les choses sont vraiment en train de changer…

Avec :

Jeanne Grange , éditrice de littérature française aux éditions L’Olivier. Responsable du service des manuscrits.

Isabelle Motrot, rédactrice en chef du magazine "Causette" dont le Hors-Série Passions CULinaires - Le sexe et la nourriture, les liaisons sulfureuses est en kiosque depuis le 14 avril dernier.

Nora Bouazzouni, journaliste, écrivaine et traductrice française. Son dernier livre Steaksisme : en finir avec le mythe de la végé et du viandard , est à paraître le 22 avril prochain aux éditions Nourriturfu.

Et nos chroniqueurs :

Guillemette Odicino, journaliste cinéma à Télérama.

The Lunch Box, du réalisateur indien Ritesh Batra sorti en 2013. Il s'agit d'un drame sentimental indien qui repose sur la nourriture. Pas de sexe ni de Kamasutra mais des sentiments amoureux et des petits plats qui embaument et réveillent le cœur d'un homme.

Le DVD a été édité par Blaq Out en 2014.

Thibaut de Saint Maurice, professeur de philosophie.

Chronique autour de la bouche. Pourquoi peut-on s’embrasser à pleine bouche alors qu’on ne peut pas parler la bouche pleine ?

Maïa Mazurette, journaliste, scénariste de bande dessinée, peintre, auteure et chroniqueuse sexe.

Sexe et nourriture, aux antipodes. La distinction entre ces deux plaisirs exige une certaine dose de mauvaise foi.

Grégory Cohen, chef cuisinier.

Notre chef nous livre une recette a-sexuelle s’il en est, la recette d'un de ses desserts préférés : un blanc manger 0%. C’est la patate chaude du jour...

Blanc manger 0% à la passion

Ingrédients

200 g de la passion, j’adore doux acide suave tout une promesse

400 g Fromage blanc 0% en faisselle idéalement

30 cl Crème liquide allégée

3 g d'agar agar (c'est un gélifiant naturel)

5 cl de lait de coco

10 g de sucre de coco

Monter la crème au batteur.

Porter à ébullition le lait de coco et mettre l’agar agar pour qu’il agisse.

Bien mélanger la crème montée, le fromage blanc préalablement égoutté, et l’agar agar dissout dans le lait de coco.

Garnir des verres en incorporant 1 cs de fruits de la passion au fond dans chacun d'eux.

Préparer le coulis en passant le reste des fruits de la passion au mixer avec le sucre de coco.

Placer les blancs mangers dans une assiette et faites couler dessus notre coulis de la passion avec délicatesse pas trop vite, sachez le désirer, le convoiter ...

Voilà un plaisir doux en bouche sans culpabilité et évidement pour tout le monde.