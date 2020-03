Edition spéciale de GBVF, exceptionnellement à neuf heures, en lieu et place de Boomerang et de l’Instant M de nos camarades Augustin Trapenard et Sonia Devillers que je salue, pour répondre à la question : Comment vivre cette période étrange ?

Comment vivre le quotidien au temps du coronavirus ? © Getty

Jusqu’à 10 heures nous répondons à vos questions sur le Covid 19 qui bouleverse en profondeur nos modes de vie, nos relations sociales, amicales, familiales…

Tout au long de l’émission le médecin généraliste Baptiste Beaulieu et la biologiste Tania Louis répondront à vos questions, à vos témoignages, à vos inquiétudes.

Nos experts vous rappelleront pourquoi la distanciation sociale est fondamentale pour freiner le coronavirus

Nous verrons comment un virus fonctionne quand il pénètre dans notre organisme.

Aline Perraudin, de Santé Magazine nous alertera sur les infox, les fake news qui pullulent autour du coronavirus.

Le Dr Catherine Lacrosnière nous dira si l’alimentation peut vraiment aider à renforcer nos défenses immunitaires.

En fin d’émission, un conseil de lecture pour garder le moral alors que se profile peut-être un confinement général du pays

Et puis tous les matins nous accueillerons une personnalité qui partagera sa vision de la crise.

Ce matin, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik nous dira comment nos sociétés peuvent résister à cette crise et devenir résiliente.

Le standard de France inter vous est ouvert. Nous attendons toutes vos questions, ainsi que celles de vos enfants.

Si vous êtes atteint du coronavirus, racontez-nous votre quotidien confiné. Racontez-nous comment vous vivez cette France fermée sans commerce, sans bar, sans restaurant, théâtre et cinéma.

Craignez-vous ou souhaitez-vous le confinement général ?

Craignez-vous ou souhaitez-vous le confinement général ?

France Inter vous écoute et vous accompagne dans cette crise inédite depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Faites-nous part de vos témoignages, de vos questions, de vos inquiétudes, mais aussi de vos trucs et astuces pour rendre cette période de confinement moins difficile.

Témoignez au standard en appelant dès maintenant le 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter ou la page Facebook de l’émission

Aline Perraudin, Rédactrice en chef de Santé mag

Rédactrice en chef de Santé mag Baptiste Beaulieu, médecin généraliste

médecin généraliste Tania Louis, Virologue, médiatrice scientifique

Virologue, médiatrice scientifique Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste

médecin nutritionniste Christilla Pellé-Douël, Psychologie mag

Psychologie mag Boris Cyrulnik, neuropsychiatre

