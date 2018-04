La séduction, ça s'apprend ?

Coup de projecteur sur la séduction, forme plus ou moins subtile de manipulation… Quels sont ses grands rouages ? Quels sont les meilleurs comportements à adopter et ceux à éviter ? Nicolas Guéguen, en s’appuyant sur la recherche en psychologie, nous aidera à y voir plus clair

La séduction, est-ce que ça s’apprend ? Dès notre plus jeune âge nous apprenons à séduire notre prochain, par jeu, pour le plaisir, ou par intérêt…

Nous n’avons pas toujours conscience que nous séduisons sauf dans le cas où nous flattons plus ou moins habilement notre patron, quand nous devenons stratège pour capturer l’objet de notre attraction, où encore lorsque nous manions l’humour pour plaire à quelqu’un…

Pour évoquer le sujet, Ali Rebeihi reçoit :

Nicolas Guéguen (Dx) docteur en psychologie sociale, Manipuler et séduire ed.Belin

psychanalyste et écrivaine Sabrina Nadjar (Partenariat Femme Actuelle)

