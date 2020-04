Dans la seconde partie, nous recevrons une personnalité qui réfléchira à notre société confinée et au monde d’après. Ce matin, un journaliste, le directeur des rédactions du Parisien, Nicolas Charbonneau. Et l'âge d'or du cinéma hollywoodien, un cinéma qui fait du bien en temps de confinement.

James Stewart et Karolyn Grimes dans "La Vie est belle" de Frank Capra © Getty / Silver Screen Collection

Le regard de Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien

Alors que 420 de ses journalistes sont en télétravail, son directeur, fait un état des lieux du journal aujourd'hui. La confiance renouvelée des lecteurs aujourd'hui oblige le journal. Il en est bien conscient. Et cela le rend humble;

Et Nicolas Charbonneau fait un rêve : que nous continuons à faire plus attention aux autres comme nous le faisons en ce moment, et que nous maintenions ces apéritifs virtuels avec les personnes loin de nous au delà de la période du confinement.

Répondeur

#Maviedeconfiné-e 01 56 40 68 68

Nous prendrons également le temps de cuisiner maison

Avec Danièle Gerkens, directrice de la rédaction de Elle à Table, qui célébrera la fraise sous toutes ses formes… Elle peut avoir trois sexes, c'est une très jolie image de la mondialisation, et on les reconnait par leur petit noms. Ne les mettez pas au réfrigérateur. Et ne les plongez surtout pas dans l'eau.

Et le temps de lire

Ce sera avec Christilla Pellé-Douël qui vous recommandera un livre audio de Simenon lu par Brono Solo…

En fin d’émission, un peu d’air frais

Nous célébrerons les comédies hollywoodiennes de l’âge d’or. Nous évoquerons les dieux Ernst Lubistsch, Frank Capra, Howard Hawks, Leo McCarey, Billy Wilder…

Pour célébrer ces comédies scintillantes et grinçantes, N.T Binh, Laurent Bourdon et Clément Safra…

Quelles sont vos comédies américaines préférées ? Celles des années 1930, 1940, 1950 ?