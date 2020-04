Faut-il se coucher plus tôt ? Est-ce que le confinement bouleverse notre rythme de sommeil ? Faut-il noter nos rêves ? Quelle alternative aux somnifères ? Vos questions sur le sommeil, mais aussi nos conseils TV, séries, notre minute philo et de l'humour... Bienvenus en direct de la Maison de la Radio !

Faites-vous des rêves plus intenses en ce moment de confinement ? © Getty / PhotoAlto/Frederic Cirou

Soyez les bienvenus dans un Grand bien vous fasse qui vous accompagne votre quotidien bouleversé.

Le sommeil en temps de confinement

Faîtes-vous des rêves bizarres liés au confinement, davantage de cauchemars ? Comment dormez-vous en ce moment ?

Des spécialistes ont donné leurs conseils. Extraits :

"Pour rappel : dans une nuit normale on s’endort en 30 minutes, s'en suit une phase de sommeil léger, et une autre de sommeil paradoxal pendant laquelle on rêve. Ce cycle de sommeil dure une heure et demi. On fait plusieurs cycles en une nuit."

"Le sommeil sert à récupérer, mais aussi à vivre vieux (il répare les télomères sur l'ADN), il consolide notre système immunitaire, il fait baisser la tension artérielle et les tensions psychologiques. Il booste notre mémoire et stimule notre créativité. En manquer joue un rôle dans la dépression.

Il a une dernière fonction c'est celle de simulation de la menace que l’on retrouve pendant nos rêves : ils mettent en scène nos angoisses pour mieux y faire face."

Cinq conseils :

Respecter un rythme habituel et ne pas se coucher tard

Si un jour, vous vous sentez particulièrement en forme, notez vos horaires de sommeil de la veille et vous y tenir.

Noter ses rêves : cela enrichi l’esprit, et c'est un moment de ressourcement extraordinaire

Évitez les somnifères et préférez la mélatonine à libération prolongée, 1,9, et parmi les plantes : la valériane, l'eschscholzia et la passiflore.

Avec :

Patrick Lemoine

Isabelle Arnulf

Gérard Bonnet

Aller plus loin avec les émissions de France Inter :

Le temps de regarder un film

Ce sera avec le journaliste Xavier Leherpeur qui évoquera de trois séries cultes autour de l’enfermement : Lost, Oz et Le Prisonnier… ECOUTER | Le top 3 des meilleures série de confinement

Le temps de regarder la télé

Redwane Telha de L’Instant M prend le temps de regarder la télé, et vous recommande : La p’tite librairie de François Busnel. Une petite sœur de la Grande Librairie, une toute petite émission diffusée sur toutes les chaines de France TV. En deux minutes, François Busnel nous parle des livres qu'il aime. Pas de web cam, il est filmé par un caméra pro. Et l'animateur nous partage ses coups de cœur.

Capture écran de La P"tite Librairie avec François Busnel / France TV

Une leçon de philo

Nous prendrons également le temps de réfléchir à notre condition humaine confinée, en compagnie de la philosophe Marianne Chaillan qui s’appuie sur les chansons de Christophe qui vient de s'éteindre à 74 ans.

Les humoristes de France Inter

Dans la première partie de l’émission, vous retrouverez François Morel

"A quoi tu penses ? Théâtre, Christophe, Confinement. Le changement c'est vraiment maintenant. Plus une seule de salle de théâtre ouverte ! Mais où vont aller les gens qui toussent ? Au moment où nous en avons le plus besoin les théâtre sont fermés... Et que vont devenir les comédiens ?" Les réflexions pêle-mêle de François Morel...

N’hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter